Sünninimega Christopher George Latore Wallace'le kuulus korter aastal 1994 kui ta seal koos abikaasa Faith Evansiga ning tema tütrega elas. Just sellel ajal sündis Smalls'i üks hinnatumaid albumeid: «Ready to Die» ehk «Valmis surema».

Kahe magamistoa ja vannitoaga korter asub mõne kvartali kaugusel tänavast, mis on muusiku järgi nime saanud. Korterit võis näha ka dokumentaalfilmis «Biggie: The Life of Notorious B.I.G.» (2007).