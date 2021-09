Parimaid korteriühistuid oodatakse konkursile

«Kandideerima on oodatud korteriühistud üle Eesti, pole tähtsust, on korteriühistu suur või väike, uus või vana – kõik on konkursile oodatud,» kommenteeris EKÜLi välissuhete ja projektide juht Anu Sarnet.

Konkurss viiakse läbi kolmes kategoorias. Kategooriasse «Edukaim renoveerimisprojekt 2021» oodatakse kandideerima korteriühistuid, kes on ellu viinud kortermaja renoveerimisprojekti. Kategoorias «Ilus koduümbrus 2021» oodatakse kandideerima korteriühistuid, kes on oma tegevusega aidanud kaasa kodumaja ümbruse ilusamaks muutmisele ning kategoorias «Parim korteriühistu juht 2021» oodatakse kandideerima ühistujuhte, kelle eestvedamisel tegutseb toimiv ühistu ja kes on saavutanud ühistu liikmete tunnustuse.

Juhatuse liikme Urmas Mardi sõnul väärivad tublid ühistud ja nende juhid rohkem tunnustust. Tema sõnul on aastate jooksul auhinnatud ühistujuhtide seas väga erinevaid inimesi. «On neid, kes hoidnud maja veerand sajandit võlgadest vabana, aga ka noori inimesi ühistu eesotsas, keda majarahvas kogu südamest kiidab,» toob ta välja. Renoveerimisauhinnaga pärjatud ja kauni koduümbruse loonud majad on muutnud linnapilti nii pealinnas kui ka kaugel väljaspool. «Kui viletsas seisus majast, mille seinapragudes ulus tuul, saab eeskujuliku väljanägemise ja tänapäevase elukeskkonnaga elamu, on see päris kindlasti tunnustamist vääriv tegu,» leiab Mardi.

«Rohelust pole samuti linnakeskkonnas kunagi üleliia palju. Kui üks korruselamu on omal algatusel rajanud aia või lausa pargi, loonud rekreatsioonivõimalusi ja mõnusa olemise majaelanikele, tuleks seda esile tõsta. Kodu pole ju ainult neli seina snepperluku taga,» nendib ta.