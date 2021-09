Tallinna lähistele rajatakse uut peredele mõeldud arendust

Lähtse Kodud paiknevad Kiili aleviku lähistel koos sarnaste arendustega, mida iseloomustavad moodsad eramud ning kõrghaljastus. Kiiresti edenev vallakeskus ja selle ümbrus on viimasel kümnendil kujunenud eramuomanike lemmikuks tänu rahulikule ning rohelisele elukeskkonnale ja teenuste heale kättesaadavusele – eriti sobiv on see kõik lapsevanematele, kes soovivad parimaid elamisvõimalusi oma lastele, aga ka endale.