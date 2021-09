Tänapäeval on pea igas kodus mitu pulti. Küll aga kaovad need paharetid alatasa ära ja ei näe suvalistes kohtades vedeledes just atraktiivsed välja. Lahenda probleem, otsides välja või ostes aluse, kus pulte hoiustada. Nii tead alati, kus pult on ja elutuba näeb organiseeritum välja.