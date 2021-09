Oluline osa ohutu kütmise juures on regulaarne küttekollete hooldus. Mida varem hooldusele mõtlema hakata, seda parem. Ideaalne aeg on varakevadest suve keskpaigani: siis ei ole korstnapühkijate käed veel tööd täis ning lootus korsten operatiivselt puhtaks saada on märkimisväärselt suurem. Lisaks jääb aega võimalikud puudused likvideerida.

Keskkonnaministeerium annab teada, et esimene oluline samm kütmisel on õige puidu valimine. Puit peab kindlasti olema kuiv: nii on kütteväärtus on mitu korda suurem ja põlemisel eraldub palju vähem saasteaineid. Niiskusesisaldus peab olema alla 20 protsendi ja puud peavad olema kuivanud vähemalt 12 kuud. Kõrgeima kütteväärtusega puud on lepp, haab ning kask.