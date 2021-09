Eestis käivitus hübriidkontorite pilootprojekt

Platvormi vahendusel saab leida ja broneerida sobiva vaikusekabiini. Ette broneerimine ei ole kohustuslik, vaba ruumi olemasolul saab kohapeal siseneda lihtsalt QR-koodi skaneerides. Hetkel saab juba teenust kasutada Tallinnas Solaris keskuse Gustav Cafes. Selle ja järgmise nädala jooksul lisanduvad mitmedki teised asukohad üle linna: So Brooklyn Balti Jaama Turul, Rävala puiestee Reval Café, Gourmet Club Arsenali keskuses, Delta bistroo Delta Plazas, Tammsaare Ärikeskus, Original Sokos Hotel Viru ja Ülemiste City. Võrgustik laieneb aja jooksul.

«Telefoni- ja nõupidamisruumid sobivad hästi linnakeskkondade sõlmpunktidesse – äripiirkondade kohvikud, büroohooned ja transpordisõlmed. Neis paikades liigub rohkelt mobiilseid inimesi, kes ajavad asju telefoni ja sülearvutiga,» kirjeldas Endrus Arge, firma asutaja ja tegevjuht. «Paindliku, privaatse ja kvaliteetse lühiajalise töökeskkonna nõudlus üha kasvab. (Video)kõnede pidamine näiteks kohvikutes on ebamugav. Kõne pidaja segab teisi ja teised teda. Samas on vahel lihtsalt vaja vaikust, et süveneda dokumentide lugemiseks või tekstide kirjutamiseks. Soovime luua nii digitaalse kui füüsilise infrastruktuuri hübriidkontorite võrgustikule, mis muutuks maailmas normiks,» rääkis ta.

Ettevõtte eesmärk on kaugtöötamise mudel ümber defineerida: tuua mängu värskendav alternatiiv kontoris ja kodus töötamise kõrval, mis sobib käesolevasse ajastusse. Ruume on lihtne hooldada ja ümber paigutada. Kõik pinnad on antibakteriaalsed ja efektiivse õhuvahetuslahendusega on tagatud puhas õhk.

Pärast piloteerimist on järgmiseks sammuks liikumine välismaale, et alustada tööd kahe metropoli aktiivse äritegevusega linnaosas. Eeltööna on tehtud linnade analüüs ja tarbijauuringud. «Käimas on kokkulepete faas kahes linnas – üks Skandinaavias ja teine ookeani taga. Suhtleme kinnisvaraomanike ja rentnikega, kellele pakume teenuse juhtimise platvormi ja toodet. Nad saavad täiendada väärtuspakkumist oma klientidele ja uue rahavoo renditulu näol,» selgitas Endrus Arge.