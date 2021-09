BALTI ELUASEMETURG ⟩ Vaata, kus on kõige madalamad kinnisvarahinnad ja kõige pikem laenuperiood

Kuigi elanike ootused kinnisvara kvaliteedile ja asukohale on sarnased, on kinnisvaraturud ja juurdepääs nendele erinevad.

Praegu on kinnisvarahinnad kõige madalamad Lätis ja kõrgeimad Eestis, kus sel aastal arendatakse kallimaid kinnisvaraprojekte, mistõttu laenavad eestlased teiste riikide elanikest rohkem. Lisaks erinevad Eesti ja Läti Leedust eluasemeturu kontsentreerituse poolest – eestlased ja lätlased ostavad kinnisvara enamasti pealinnades. Seevastu Leedu kinnisvaraturg on aktiivne kõigis viies suuremas linnas.

Kõigi kolme riigi elanike ootused on samad – kõik soovivad elada uues hea asukohaga elamus. Pandeemia on aga pisut muutnud arusaama täiuslikust kodust: on märgata, et üha rohkem Balti riikide elanikke on valmis elama suurematest linnadest kaugemal.