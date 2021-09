Konkurss tunnustab tarku ehitustööde tellijaid: «Tavaliselt on ainsaks kriteeriumiks madalaim hind»

«Eesti ehituskultuuris valitseb endiselt laialdaselt praktika, kus hangete ainsaks kriteeriumiks on madalaim hind ning kõik muu on pigem teisejärguline. See pole jätkusuutlik, sest pärsib innovatsiooni ning kvaliteetsete lahenduste väljatöötamist,» kommenteerib majandus- ja taristuminister Taavi Aas. «Vajame rohkem tarku tellijaid, kes läheneksid hangetele väärtuspõhiselt, sest mida nõudlikum ja pädevam on tellija, seda kvaliteetsemad ehitised meie ümber ka lõpuks kerkivad.»