Tahad rahu ja vaikust? Inglismaal müüakse idüllilist mereäärset maja ilma elektri ja internetita

Veidi alla 640 000 euro eest saab endale soetada rannanõlvakul paikneva maja, mille all peitub isiklik koobas. Avaneb suurepärane vaade ja ümbrus lokkab rohelusest. Maja ehitasid Napoleoni sõjavangid 19. sajandi alguses. 50ndateni elas selles kahe magamistoaga kodus piirivalvur, kes jälgis tubakasmuugeldajaid.

Maja on 125 ruutmeetri suurune: enamus sellest jääb esimesele korrusele, teisel korrusel on üks suur tuba. Olemas on ka veranda.