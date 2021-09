Neljandik harju- ja tartumaalastest plaanib lähima kahe aasta jooksul korteri osta

Korteriostu planeerijate seas on ülekaalus noored, 25-34-aastased, kõrgema sissetulekuga tallinlased. Enamus, lausa 71 protsenti uuringus osalejatest kinnitas, et koroonakriis ei ole nende korteriostu plaane mõjutanud.

Uuringu järgi kavatseb investeeringuks korteri soetada 17 protsenti vastanutest, neist pea pooled on hakanud sobivat kinnisvara ka aktiivselt otsima. Kõige suurem huvi on 35-44-aastaste vanusegrupis – iga kolmas vastanu ostaks korteri investeeringuks.

«Investeeringuks on populaarsed väiksemad, kahe- ja kolmetoalised korterid, mida on kergem ka rendile anda. Asukohana pole enam investeeringu puhul kõige olulisem kesklinn, vaid otsitakse kortereid ka linnalähedastesse arendustesse, eelduseks on loomulikult hea ligipääsetavus. On ka ostjaid, kes soetavad mitu korterit korraga või ostavad kinnisvara ettevõtetele,» lausus Randmets.