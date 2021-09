Villa, kus Al Capone suri, lammutatakse: «See on tükk s***a!»

Üheksa magamistoaga maja ostsid sel suvel 9 miljoni euroga ära kinnisvaraarendajad. Üks omanikest, Todd Glaser ütles väljaandele Miami Herald, et majal on kahjustused uputustest. «See maja on tükk s*tta,» ütles ta. «See on Miami Beachi häbiplekk.» Maja asub allpool merepinda ja linnas, kus on probleem tõusva meretasemega.