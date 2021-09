LUGEJA KÜSIB ⟩ Millistel tingimustel võib kaitsealusele majale õhksoojuspumba paigaldada?

Muinsuskaitsealadel ja kultuurimälestistena kaitse all olevate hoonete puhul saab tehnoseadmed, näiteks õhksoojuspumba ja ventilatsiooniseadme hooneväliseid osasid, paigaldada vähe silmatorkavasse kohta nii, et see ei kahjusta hoone konstruktsioone ega viimistlust. Seda põhimõtet on mõistlik järgida iga hoone puhul.