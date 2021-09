GALERII ⟩ Vaata, milline näeb välja aasta parimaks tehasemajaks tituleeritud Haapsalu eramu!

Finnlogi tegevjuhi Alar Antoni sõnul hoiti auhinna võitud eramu arhitektuurse lahenduse kavandamisel minimalistlikku joont. «Lihtsa vormiga viilkatusega eramu planeerimisel võtsime arvesse kinnistu asukohta mere kaldal. Hoone esimesel korrusel asub paadikuur, maja otsaseina on aga nihutatud selliselt, et teise korruse magamistuppa tekiks rõdu, millelt avaneb vaade Haapsalu lahele. Merevaadet saab nautida ka teise korruse vertikaalsetest katuseakendest,» tõi Anton välja.

Maja seinakonstruktsiooniks on 180 mm paksune liimpalk, mis on väljastpoolt kaetud laudvoodriga. «Maja detailides, näiteks piirete ja varikatuste rajamisel, kasutasime kirgast klaasi, et klaas üldpildis liigselt ei domineeriks,» selgitas Anton.