Riik töötleb korterelamute elektritarbimist asustamata korterite tuvastamiseks

«Analüüs viiakse läbi tühjenevate korterelamute projekti raames, et töötada välja lahendused ja meetmed tühjade ning pooltühjade korterelamute probleemile nii omavalitsuste kui ka kohalike elanike jaoks,» selgitas rahandusministeeriumi projektijuht Dmitri Moskovtsev.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Kaja Sõstra sõnul töötleb amet AS Elektrilevi võrguteenust kasutavate korterelamute elektritarbimise andmeid, et kaardistada tarbimiseta või väga väikese tarbimisega korterid kõigis omavalitsustes.

«Arvutame ühe aasta elektritarbimise ning hindame selle põhjal, kui palju on tühje eluruume, kus elektri tarbimine puudub või on alla 100 kWh aastas. Kokkuvõtte tegemisel esitatakse andmed isikustamata kujul ehk tulemuseks on tühjade korterite arv igas korterelamus,» täpsustas Sõstra.

Analüüsi tulemusena selgub, kui palju on korterelamus kokku elektritarbimise andmete põhjal asustamata kortereid. See võimaldab hinnata piirkonnapõhiselt asustamata korterite osakaalu ja nii saab teada, kus on probleem tühjenevate korterelamutega kõige teravam

«Lisaks saame kaardistada ja analüüsida elanikkonna kahanemise ning korterelamute tühjenemisega seotud probleeme. Kasutame saadud infot edasisel poliitikakujundamisel ja regionaalmeetmete väljatöötamisel. Omavalitsustel võimaldab info planeerida ruumilist arengut ja korraldada elamumajandust,» täheldas Moskovtsev.

2020. aastal valminud hoonete rekonstrueerimise pikaajalisele strateegia järgi võib Eestis aastaks 2050 kasutusest välja langeda suurusjärgus 5300 korterelamut ehk teisisõnu viis miljonit ruutmeetrit elamupinda ja 23 protsenti kõikidest korterelamutest.