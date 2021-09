Ma sain elektrilöögi! Maja seinte vahelt leitud minevikukiri lõi pereisa pahviks

«Poe ehitas Nick Poole 1986. aasta augustis, kahenaelase tunnitasuga. Peaaegu kogu puit on maha võetud, puhastatud ja taaskasutatud, jättes tellijale ainsaks kuluks vaid minu töötasu. Kõik hoone seinalaudised tuli maha võtta, nii et jumal teab, millises seisukorras need kirja leidmise hetkel on. Seda tööd tehes sain elektrilöögi, kuna puudutasin kogemata kahte katmata juhet.» Kirja signeeris Nicholas Jo Poole.