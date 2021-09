Pärnu jõeäärne kogukonnakvartal saab silmatorkava suurarenduse!

Lammutustööd Väike-Jõe 5 ja 7 kinnistutel algavad juba septembris, sügisel algab ka korterite eelmüük. Ehitustööd algavad järgmise aasta esimeses kvartalis. Arendajaks on AS Kooli Investeeringud, mille osanike seas on LVM Kinnisvara koos erinevate partneritega. Arenduse maksumus on 12 miljonit eurot.