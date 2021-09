PILTUUDIS ⟩ Netirahvas hämmingus: kuidas see kivi sinna otsa sai?

«Paekivi on settekivim. Seega see kivi settis lihtsalt sinna,» naljatleb üks.

«Kehva kvaliteediga pilt, aga ei jää silma, et see korstna müts kinnitatud oleks kuidagi. Ilmselt see kivi ongi alternatiivne lahendus praeguste tuulte vastu,» teab üks rääkida.

«See on ilma naelte ja kruvideta eesti iidne ehituskunst. See on väga mobiilne ka, sest lihtne on paigaldada ja eemaldada. Iga eestlane oskab seda, lapsest saati. Ühtlasi, olete te kuulnud, et eesti leiutas Skype'i ja metsas on tasuta wi-fi,» muljetab teine kohe vastu.