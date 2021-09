PUUST JA PUNASEKS ⟩ Millised on kõige levinumad vead muru niitmisel

Hästi hooldatud muru annab kodule ilusa välimuse. Muru õige ja regulaarne niitmine tagab parema murukasvu ning vähem töökohustusi koduomanikele. Husqvarna spetsialist Aivo Smitt räägib, millised on kõige levinumad vead, mida saaks kergesti vältida.

Niidetakse korraga liiga palju

Niitmise kõige olulisem rusikareegel lubab korraga niita kuni ühe kolmandiku murulible pikkusest ning see reegel kehtib olenemata muru algpikkusest! Ehk isegi kui muru on kasvanud väga pikaks, tohib ühe niitmiskorraga maha võtta ainult kolmandiku: näiteks 15 cm pikkusest murust tohib ära lõigata kuni 5 cm.

Tihti on inimesed kärsitud ja niidavad muru kohe väga lühikeseks, sageli lõigatakse 10 cm pikkune muru korraga kõigest 3 sentimeetri pikkuseks. See aga koormab niidukit, lõhub murutaime ning niivõrd suur kogus niitmisjääke hakkab murule jäädes mädanema, jättes enda alla kõdunevad murulaigud.

Kui muru on väga pikaks kasvanud, siis tasub muru lõigata mitmes osas ehk paari päeva tagant ja iga kord korraga vaid kolmandiku võrra lühemaks. Selline sagedasem niitmine on murutaimele kasulikum.

Muru niitmisel ei arvestata ilmaga

Sel suvel võis linnapildis märgata mitmeid ära kuivanud muruga aedasid ja platse. Pikk kuumaperiood tõi esile veel ühe väga levinud vea muru niitmisel: sageli ei arvestata enne niitma hakkamist ilmaga.

Enne niitmist tasub alati vaadata ka järgmiste päevade ilmateadet. Kui on näha, et nädal aega on kõrvetav kuumus ilma vihmata, siis võiks muru niitmise üldse edasi lükata. Kui see ei ole aga võimalik, siis peaks niitmiskõrguse kõrgemaks reguleerima ja niitma vähem, kui tavaliselt. Siis ei ole nii suur oht murutaime ära kõrvetada.

Parim aeg niitmiseks on vahetult enne vihma – siis saab muru kohe vett ja taastub niitmisest kiiremini.

Suurem kogus niidetud muru jäetakse hapnema

Muru võib rikkuda ka see, kui suurem kogus niitmisjääke jäetakse lihtsalt kõdunema. See on eriti suur risk niiskemate ja vihmaste ilmadega, mil niitmisjäägid hakkavad kiiremini mädanema ning tekitavad murule kõdunenud laike.

Kui niidetud muru jäägid on murul selgelt nähtavad, siis tasub need kokku koguda, et need ei saaks muru kahjustada. Mädanev muru toodab ka rohkem huumust, mistõttu võib muru rohkem sammalduda.

Ei tunta oma muruniidukit ja selle võimeid

Niiduseadmed erinevad oma jõudluse poolest. Näiteks tavalisi muruniidukeid on kolme tüüpi: murukogujaga, väljaviskega või multšeriga. Multšeriga muruniidukid ei sobi väga pika muru niitmiseks – seda tüüpi masin ei jaksa suurt murumassi läbi hekseldada ja ummistub sageli, mis koormab aga niiduki mootorit. See on tüüpviga eriti maikuus, kui murukasv on üldjuhul väga kiire. Multšeriga muruniiduki omanikud peaksid niitma siis isegi sagedamini kui korra nädalas.

Eemaldatakse niiduki külge pandud kaitsed