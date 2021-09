Õuduste õudus: Inglismaal müüakse 379 000 euroga majatäit rämpsu

Neljatoaline maja on ääreni täis riideid, mänguasju ja hügieenitarbeid – asjade hunnikud ulatuvad kohati laeni. Eelmine omanik on rohkete asjade hoiustamiseks ehitanud trepikotta ka riiulid, millel on kurjakuulutavalt palju üksteise otsa laotud väikeseid mänguautosid, mis ähvardavad külastajale pähe kukkuda.

Paistab, et tegemist on tõelise hoarder'i e. kompulsiivse asjade kogujaga. Vannitoas on pesugeele ja šampoone rohkem kui sellise suurusega maja elanikud kunagi vajada võiksid. Köögis ripub rohkelt poekotte ning erinevaid tarvikuid ja ülejäänud toadki on riideid ja muid asju pungil. Ka aed, millel on potentsiaali õdusaks olemiseks, on üsna unarusse jäetud.