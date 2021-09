Unistuste töö on olemas: inglise firma pakub võimalust elada luksushäärberis ja maksab peale

Elukohaks saab olema muinsuskaitse all olev kolmekorruseline mõis Holcombe, mis asub Somersetis. «Häärberitestijat» otsiv firma soovib, et väljavalitu naudiks erinevaid mugavusi, mida on tõesti palju: kaheksa magamistoa ja seitsme vannitoaga villal on hiiglaslikud aiad, soojendusega välibassein, mullivann, grillimisala, mänguväljak, jõusaal ja mänguruum ning isegi puu otsas paiknev lisamajake.