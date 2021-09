Valitsus asub parandama õppehoonete õhukvaliteeti

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul saavad lisaraha kõik kohalikud omavalitsused, kellel on vähemalt üks kool, kus põhikoolis õpib üle 80 õpilase. «Teadlased on välja toonud, et väga palju sõltub ventilatsioonisüsteemist, kas ja kuidas viirus levib. Seetõttu on hästi toimiv ventilatsioonisüsteem oluline, et piirata koroonaviiruse levikut ja hoida haridus avatuna,» ütles Kersna. «Kevadel ja suvel kogusime andmeid õppehoonete ventilatsioonisüsteemide kohta ning praegu teame, et Eestis on 650 õppehoonest 250 ehk 37 protsenti sellised, kus on ainult loomulik ventilatsioon.»