PILDID ⟩ Silm puhkab! Tallinna külje all on müüa piltilus maakodu

Aavoja jõe kallastel paiknev kinnistu on reljeefse maastikuga, mille kõrguste vahe ulatub 4 meetrini. Jõe voolusäng on madalamas osas ning hoonestatud osa on kõrgemal. Ümbruskonnas asuvad üksikud elamud, metsad ja looduskaunid rohumaad.