NIPINURK ⟩ Mida teha, et kooli alguse saginas lapse koduvõtmed kaotsi ei läheks?

«Võtmete kaotamine või laiemalt probleemid ukselukkudega ei ole kindlasti ainult mudilaste või koolilaste mure, seda võib juhtuda kõigiga, kuid tõsi ta on, et kooliminekuga seoses kasvab alati ka lukuabi teenuse vajajate hulk. Sama tendentsi nägime ka kevadel, kui õpilased koduõppelt taas kooli said minna,» selgitab ERGO kindlustuse kodu- ja reisikindlustuse portfelli juht Annika Mällo.