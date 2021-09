Ravi Hongali (49) kolmekorruseline maja Belgaumi linnas Indias on fotograafi elutöö ning ühtlasi ka austusavaldus valdkonnale, milles ta tegev on: fotograafiale.

Mees, kes enda sõnutsi armastab pildistamist rohkem kui oma kolme last, on aastatega kulutanud üle 87 375 euro, et luua kaamerakujuline kodu. Kolmekorruselise maja iga korrus on aga pühendus Ravi poegadele, kellede nime valikul on mees samuti fotograafiamaailmast eeskuju võtnud: Canon, Nikon, Epson.