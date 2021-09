Walmarti endine CEO tahab ameerika kõrbesse ehitada «maailma jätkusuutlikuima linna»

Idee autoriks on Walmarti endine tegevjuht Marc Lore, kes soovib hankida suure maa-ala ning annetada see kogukonnale sihtkapitaliks, et selle väärtuse kasv rahastaks linna kasvamist ja elanike heaolu. «Viljatust kõrbest võib saada modernne linn, mis on väärt miljardeid või isegi triljoneid,» kommenteerib Lore oma kodulehel. Nullist üles ehitamine võimaldab Lore'i sõnul teha sellest maailma jätkusuutlikuima linna.