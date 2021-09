GALERII ⟩ Rannamõisa lasteaed avas uue ägeda moodulmaja

Harku vald otsustas moodullasteaia kasuks, kuna valda on tulnud lühikese ajaga palju väikeseid lapsi. Hoone välimuse ja sisekliima poolest on moodullasteaed tavamajaga täiesti võrdne.

Võrreldes 15 või enam aastat vanade lasteaedadega on moodulmaja sisekliima ja ventilatsioon võrdväärne täiesti uue hoonega. Sügisesel viiruste hooajal on see kindlasti väga oluline nii laste tervise kui ka heaolu jaoks.

Kahekümnest moodulist tehtud maja on paigutatud kahes osas, mille vahele tekkis läbipaistva katusega siseterrass. Rannamõisa lasteaia Metsatuka majas töötab 16 õpetajat ja õpib neli lasteaiarühma. Hoone pindala on 600 ruutmeetrit.

«Metsatuka maja on arhitektuuriliselt ja ka näiteks valguse poolest üliäge. Üks külg on maast laeni klaasist, nii et lastel on tõesti palju valgust ja tegutsemisvabadust,» ütles lasteaia direktor Margit Toomlaid.