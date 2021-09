Selle olulise lisanduse abil saab avatud planeeringuga toas luua lisaväärtust

Apartment Therapy jagab nippi, mille abil saab selgelt ja lihtsalt eraldada alasid nii suuremas kui väiksemas ruumis: olgu selleks söögilaud, tööala või puhkeala. Kui üks variant on erinevate värvide kasutamine – seda nii seinade kui mööbli puhul – siis see lahendus on paindlikum, kiirem ja ka odavam: vaibad!

Koduomanik Shea Keating avas oma kodu uksed ning demonstreeris värviküllast ruumi, kus on edukalt mitme erisuguse vaiba abil loodud sünergia. Naine on kohati vaipasid isegi üksteise peale paigutanud ja seeläbi kihid loonud. Samuti vahetab ta vaipasid aeg-ajalt välja, mis on lihtne viis tuua koju värskust ja kohanduda hooaegadega. Keatingu sõnul on vaibad suurepärased ka avatud planeeringuga kodus üleminekute pehmendamiseks: näiteks elutoa ja köögi vahele jääva söögilaua ja toolide all.