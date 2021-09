JÄLLE KOLIMAS? ⟩ Erru läinud Ellen laiendas muljetavaldavat kinnisvaraportfooliot

63-aastane naine on koos abikaasa, näitlejast Portia de Rossiga 17 aasta jooksul ostnud ja müünud üle 380 miljoni euro eest majasid ning teeninud nii pea 60 miljonit eurot kasumit, teatab New York Post. Sama summa suurune on telenäo praegune kinnisvaraportfoolio.