Peagi valmiv Pärnu uus moodne üürimaja ootab elanikke

Rohu 119 on kolmekordne elumaja, hoones on kokku 18 korterit. Korterid on kahe- kuni kolmetoalised korterid, neist väikseimad on 50 ja suurimad 74 ruutmeetrit. Kõigil korteritel on rõdu ning korterid on sisustatud pea kõige elamiseks vajalikuga: olemas on köögi- ja garderoobimööbel, valgustid, kardinasiinid ning sanitaar- ja kodutehnika. Kõigi korterite üürimääraks on 4 eurot ruutmeetri kohta kuus. Igakuisele üürile lisandub tasu tarbitud kõrvalkulude eest.