Tänavu esimesel poolaastal oli uute korterite osatähtsus viimaste aastate üks madalaim

Tehingute koguväärtus oli 1,15 miljardit eurot ja rahalist kapitali oli kaasatud ligi poole võrra rohkem kui mullu esimesel poolaastal. Tehingute hüppeline kasv tuleneb osaliselt eelmise aasta sama aja madalast võrdlusbaasist, mil koroonakriisi algus tingis ostuotsuste edasilükkamise. Samas kasvas tehingute arv 5 protsenti ja koguväärtus 11 protsenti ka mullu II poolaastaga võrreldes. Eelnev kinnitab, et 2021. aasta I poolaasta oli korteriomandite turul väga aktiivne.

Aktiivseim on korterite turg jätkuvalt Harju- ja Tartumaal (üle 100 tehingu 10 000 elaniku kohta), samuti Pärnumaal ja Ida-Virumaal (ligi 100 tehingut 10 000 elaniku kohta), kõige vähemaktiivsem saartel (alla 40 tehingu 10 000 elaniku kohta).

Korteriomandite ruutmeetri mediaanhind oli 1606 eurot, eelmise aasta I poolaastaga võrreldes oli kasv 8 protsenti. Tehinguhindade mediaan oli 76 000 eurot, kasv aastaga 6 protsenti. Hinnakasv on toimunud küll uute korterite segmendis, kuid veelgi enam järelturul. Kui piirkondlikke erisusi mitte arvestada, siis võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvas 2021 I poolaastal järelturu korterite mediaanhind 22 protsenti ja uute korterite 11 protenti. Mitmed maakonnad näitasid protsentuaalselt suuri muutuseid mediaanhindades (üle 30 protsendi), kuid võrdlusbaasi piiratuse tõttu ei saa sellest teha statistiliselt usaldusväärseid järeldusi.

Tähelepanuväärne on, et kui aasta eest tehti iga neljas korteritehing uue korteriga, siis tänavu I poolaastal oli uute korterite osatähtsus viimaste aastate üks madalaim - 18 protsenti. Uute korterite müügi taandumise põhjus võib olla pakkumiste vähenemine, mis suunas ostjad järelturule, kus suurenenud nõudlus võis olla üks hinnakasvu põhjustajaid. Detailsem ülevaade koos piirkondlike hinnatasemetega on Maa-ameti veebilehel.