Sarjas Sealight Inn ning tegelikult Lucia Lodge nime kandev hotell süttis 10. augustil, hävinesid restoran ning pood. Juhtunu on uurimise all.

Lucia Lodge paikneb Vaikse Ookeani äärse kalju peal. Öö hotellis maksab 200-300 euro vahel ning lisaks on võimalik ööbida 1930ndatest säilinud majakestes. Kuna ööbimiskohti põleng ei puudutanud, on need jätkuvalt avatud ja juba ka broneeritud.