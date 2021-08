Kuidas unistuste kodu eest mitte üle maksta

Viimase kümnendi jooksul on kinnisvara hinnad Euroopa Liidu riikides tõusnud Eurostati andmetel keskmiselt 28,6 protsenti. Balti riikidest on kinnisvara hinnad kasvanud kõige kiiremini Eestis (112,8 protsenti) ja Lätis (85,6 protsenti), küündides EL-i ühe kõrgeima määrani. 2021. aasta II kvartalis püstitati Maa-ameti andmetel ka kinnisvara tehinguterekord.

City24 portaalijuht Karin Noppel-Kokerov ennustab, et hinnatõus jätkub ka tulevikus ning nende tõusutrendide kiirus sõltub kinnisvara tüübist ja asukohast. Peale kinnisvarahindade on tõusutrendis ka ehitamiskulud, mida soosib ehitusmaterjalide hinnaralli. 2021. aasta esimeses kvartalis on Statistikaameti andmetel ehitushinnaindeks eelmise aasta märtsiga võrreldes kasvanud 8 protsenti ning indeksi ühe komponendi – materjali – hinnad on tõusnud üle 12 protsendi.