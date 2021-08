Mõjuv põhjus, miks panna vannitoa peeglile raseerimisvahtu

Väljaanne Well and Good avaldab, et raseerimisvahu abil saab mitmeks päevaks lahti udusest peeglist.

Selleks, et peegel püsiks uduvaba, toimi nii: pihusta peeglile nõudepesuvahendi ja vee segu ning tupsuta see laiali. Järgmisena võta pumbatäis raseerimisvahtu ning hõõru see peeglisse, kuni peegel on täiesti puhas. Seejärel mine duši alla ja imesta, kui hästi see veider tehnika töötab! Küll aga ei ole see lahendus igavene ning mõne päeva kuni nädala pärast peab meetodit kordama.