Tartus gaasiplahvatuses suuri kahjustusi saanud kortermaja taastamine läheb arvatust kallimaks

Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk ütleb, et kuigi kõiki hinnapakkumisi ei ole veel saadud, siis eksperthinnang on käes ja taastamistööd käivad.

Kahjustada saanud Jaama 77 kortermaja taga asuv mänguväljak on demonteeritud ning pinnast kooritakse pärast fassaadipuhastust. Remondikalkulatsioon on koostamisel ning järgmiseks nädalaks on Mürgi sõnul selge, millal saab alustada korterite remondiga.