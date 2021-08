PILDID ⟩ Tallinna kesklinn sai uue kortermaja võrra rikkamaks

CityZeni hoone arhitekt Olavi Kukk ütles, et kvaliteetne uusarhitektuur rikastab ning väärindab olemasolevat ajaloolist keskkonda ning kindlasti on vaja selleks ka ambitsioonikat arendajat. CityZeni mängulise välimuse kohta ütles ta, et hoone viimaste korruste mahulised sisseasted tulenevad päikesevalguse nõuetest naaberhoonete suhtes, seega ei ole tegemist arhitekti vormimänguga vaid otseselt detailplaneeringust etteantud insolatsioonist ehk ruumi paistvast otsesest päikesevalgusest tingitud mahtudest. Ühtlasi on 6. ja 7. korruse korterid erilisemad ja eksklusiivsemad ning avarate terrassidega, millelt avanevad vaated linnale.