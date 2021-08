Chaneli moemaja varub maad, et tagada legendaarse luksusparfüümi jätkumine

Moe- ja ilufirma Chanel ostis Lõuna-Prantsusmaal Grassi linnakeses 10 hektarit põllumaad, et tagada jasmiini ja muude sortide varud nende parfümeeriatööstuses. New York Posti andmetel on Grasse väikelinnas kasvavatel jasmiinidel väga spetsiifiline lõhn, mida mujal maailmas kasvavate lillede puhul seni täheldatud pole.