Eesti esimene kaugjahutussüsteem Fahle pargis aitas säästa märkimisväärse hulga süsihappegaasi heitmeid

Tänavune kuum suvi näitas, et töökindel hoonete jahutussüsteem on suvekuudel muutunud ärikinnisvara puhul möödapääsmatuks küsimuseks ning oluliseks konkurentsieeliseks. Uus vajadus on toonud esile erinevate jahutussüsteemide eelised ja nende energiakulu. Utilitase rajatud Tallinna esimene kaugjahutussüsteem Fahle Pargis aitas vähendada 44 protsenti õhku paisatud süsihappegaasi heitmete hulka.