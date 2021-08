UURING ⟩ Inimesed ei pööra tähelepanu ekraanidelt kiirguvale valgusele

Eestlaste harjumusi kaardistanud uuringust selgus, et töö või õpingute tarbeks kasutatavate nutiseadmete valikul hinnatakse enim seadme kompaktset suurust ja väikest kaalu (76 protsenti). Teisena hinnati oluliseks aku kestvust pärast laadimist (57 protsenti) ning kolmandaks ekraani suurust ja eredust (41 protsenti). Samas toodi välja, et enim tuntakse puudust seadmete kiirusest (43 protsenti) ja hõlpsamast võimalusest ühenda üht seadet teiste seadmetega (22 protsenti).

«Olukorras, kus töö ja õpingud nii meie elukorralduse kui üleüldise organisatsioonikultuuri arengu tõttu liikuvamaks muutunud, on sellised ootused tehnikale igati ootuspärased,» kommenteeris tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina uuringu tulemusi.

Kuigi seadmete kasutuse kasv on kodukontori, kaugtöö ja distantsõppe tulemusel kasvanud, ei ole paljud kasutajad kursis seadmete kasutusega kaasnevate võimalike ohtudega, ei pööra neile piisavalt tähelepanu või ei pea probleemi kriitiliselt oluliseks. Nii näiteks märkis 40 protsenti vastajatest, et ei pööra tähelepanu ekraanilt kiirguvale sinise valguse hulgale, 30 protsenti ei pea seda kriitiliselt oluliseks ning 14 protsenti vastajatest ei teagi üldse, mis on ekraanilt kiirgav sinine valgus.