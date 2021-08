PILDID ⟩ Unusta stress ja linnakära! Läänemaal on müüa imetabane suvituskrunt

Peamaja puhul on tegu omanäolise rookatusega majaga, mille katus läbis viimase uuenduskuuri 2016. aastal. Majas on elutuba, köök, kaks magamistuba, WC, dušš, ning suur saal koosviibimisteks.

Uus saunamaja on peremehe ehitatud. Saunas on lisaks leili- ja pesuruumile ka mõnus puhkeruum. Teise korruse lavatsil on võimalik ööbida. Väike saunamaja on muudetud hetkel magamisruumiks, seal on kaugemalt tulijatele lisavoodid.