Uued tuuled kuningakojas? Prints William ja Kate kolivad kuningannale lähemale

Kas kuulujutud Williami peatsest trooniletõusmisest ka tõele vastavad, näitab vaid aeg. Üks on igal juhul kindel: prints William ja hertsoginna Katherine plaanivad perega kuningannale lähemale kolida.

Kinnitamata andmetel kaaluvad prints William ja Cambridge'i hertsoginna Catherine Windsorisse kolimist. See on asjatundjate meelest märk sellest, et Suurbritannia kuningakojas valmistutakse tulevikus eesseisvateks muutusteks. Lähedus kuningannale annab Williamile ja Katherinele juba ka veidi kõrgema rolli õukonnas.