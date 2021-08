Sisekujundaja jagab 10 lihtsat nippi, kuidas koolimineva lapse tuba värskendada

Igale tegevusele oma pind

Iga tuba on isemoodi, sõltuvalt suurusest ning akende ja uste paigutusest. Seega tasub esmalt analüüsida, kuidas tuba erinevateks aladeks jagada, sest kooli minnes ei tohi lapselt mänguruumi ära võtta. Kindlasti peavad olema magamise, mängimise ja õppimise tsoonid, võimalusel ka mugav lebola, kus saab raamatut lugeda või lauamänge mängida. Kõigeks selleks ei paista tavaliselt ruumi jätkuvat, seega tuleb kasutada nutikaid lahendusi ning mõnikord ka mööbel ise valmis ehitada või lasta seda teha meistrimehel, sest standardsed lahendused ei tööta.

Neutraalne taustsüsteem

Koolilapse tuba võiks olla neutraalsetes ja pastelsetes värvitoonides, et keskendumist mitte häirida. Meelepäraseid erksaid toone ja toredaid elemente saab laps ise detailidena lisada, aga üldmulje võiks olla rahulik.

Ergonoomiline laud ja tool

Õppiva lapse jaoks on tähtis, et tema toas oleks korralik ja tugev, soovitavalt sahtlitega varustatud kirjutuslaud. Lauda ja tooli võiks minna poodi valima lapsega koos. Õppuril peab olema mugav laua taga istuda ja sahtlitest asju võtta. Lauaplaat peaks olema parajalt lai, et mahutaks kõike vajalikku - arvutit, vihikuid, raamatuid ja kirjatarbeid, seal peab saama ka joonistada ja käsitööd teha. Laua külge võib ise paigutada nagid kooli- ja trennikottide tarbeks, nii püsib tuba paremini korras.

Kirjutuslaud akna juurde

Kirjutuslaud tuleb paigutada võimalikult valgusküllasesse kohta, hea on kui valgus langeb lauale kõrvalt.

Õppimist soosiv kunstvalgus

Olenemata sellest kui valgusküllases kohas on laud ja kui hea on toa üldvalgus, peab õppija laual olema ka praktiline kohtvalgusti. Lampe võiks olla lastetoas rohkem kui üks – öiseks ajaks mahedam öölamp, mänguajaks piisavalt valgust pakkuv üldvalgusti. Kui toas on rohkem lapsi, võiks neil igaühel olla oma voodi juures tagasihoidliku valgusega lamp, mis põlema pannes teisi lapsi üles ei ärata.

Magamisruum ei pea olema suur

Mõnikord arvatakse, et magamise ala peab olema toas kõige suurem, aga tegelikult ei vaja lapsed selleks palju ruumi. Kui toas elab mitu last, võib valida magamiseks nari. Kui toas on vaid üks elanik, siis võib soetada voodi, mille alla jääb kas koolilapse kirjutuslaud või lapsemõõtu walk-in garderoob. Voodeid ei pea paigutama tingimata seina äärde, mõnel juhul on lihtsam koolilauale ruumi teha, kui magamisasemed on toaseinaga risti. Võib ehitada ka seinasektsiooni, mille sees on nii voodi, kirjutuslaud, sahtlid, riiulid või kasvõi eraldi lugemispesa. Kõige praktilisem ehitusmaterjal lapse tuppa ise mööblit ehitades on vineer.

Praktiline magnet- ja tahvlisein

Soovi korral võib ühe seina või ka näiteks ukse värvida üle magnet- ja tahvlivärviga, nii saab kaks ühes pinna, millele saab kriitidega ise pilte joonistada või magnetiga fotosid või sedeleid kinnitada.

Hea une tagatis – pimendav kardin

Lastetoa akende ees võiks olla magamise ajal pimendav ruloo või kardin, sest koolilaps peab öösel korralikult välja puhkama.

Segaduse ennetamine

Lastetoas on mõistlik lahtiseid riiuleid ja avatud garderoobi pigem vältida, sest neid kiputakse asjadega üle kuhjama ja tuba tundub kogu aeg olevat segamini, lisaks ei leia laps asju vajadusel kiirelt üles. Asjade hoiustamiseks võiks olla kas suur kummut, mille sahtlid on praktiliste karpidega jagatud või riidekapp, mis on piisavalt sügav, et mahutada palju esemeid.

Mänguasjade organiseerimine