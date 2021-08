EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Räpina ühisgümnaasiumi välisarhitektuur esindab üleminekuperioodi, mil Stalini ajale omased kaunistused olid moest ära läinud

Räpinas on gümnaasiumiharidust antud juba 1917. aastast peale. Tõsi, 1931. aastal gümnaasium suleti, sest õpilasi olevat olnud liiga vähe. Maavalitsus ja ümberkaudsete valdade esindajad üritasid küll selle vastu võidelda, kuid haridusministeerium nõudis seepeale, et maavalitsus võtaks vähemasti kahe klassi ülalpidamise tervenisti enda kanda, mida see aga finantsvahendite puudumise tõttu teha ei saanud. Põhjenduseks toodi, et maavalitsus peab majanduskriisi tingimustes tagama vahendid ennekõike sotsiaalkuludeks. Kas ei kõla see kõik väga tänapäevaselt? Igal juhul hiljem Räpinas keskhariduse andmine siiski taastus ja 1950. aastate lõpuks oli õpilaste arv nii suureks paisunud, et otsustati ehitada uus avar koolimaja. Hoone mastaabi valikul lähtuti ka sellest, et toona oli Räpina veel rajoonikeskus. 1961. aastal valminud hoone on tänaseni ilmselt üks Räpina väikelinna suurimaid ehitisi.