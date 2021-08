PILDID ⟩ Viljandimaal on müüa unistuste suvekodu

Maja asub Viljandi vallas, Aidu külas, 10-minutilise autosõidu kaugusel Viljandi kesklinnast. Tegemist on 1936. aastal ehitatud maakivivundamendi palkmajaga, mis on tänaseks läbinud ka ulatusliku kapitaalremondi.

Elamu esimesel korrusel on esik-koridor, panipaik, köök, kaks magamistuba, elutuba, duširuum ja WC. Eluhoone teist korrust on võimalik välja ehitada, kõik eeltööd on selleks juba tehtud, kääri vaid käised ülesse!