SÕNA EKSPERTIDEL ⟩ 5 olulist mõttekohta, enne kui ostad uue külmiku

Mahutavus

Külmiku mahutavust mõõdetakse liitrites, mis väljendab omakorda, kui palju toitu seal hoiustada saab – et see on otseses seoses pereliikmete arvuga, siis tasuks mugavaks äraelamiseks seda teadmist uue masina soetamisel kindlasti arvesse võtta. Ühe-kaheliikmelises leibkonnas on ekspertide sõnul mõistlik valida külmik, mis mahutab 40-100 liitrit, kolmeliikmelise pere puhul võiks see olla 150-250 liitrit, nelja inimesega soovitatakse vaadata 250-350 liitriste külmikute poole.

Asukoht

Enne külmiku ostmist tuleb loomulikult veenduda, et valitav mudel mahuks planeeritud asukohta, mispärast on oluline juba enne poodiminekut vajalikud mõõtmised ära teha. Arvestada tuleb, et toas ei hakka külmkapp ainult kinnisena olema, vaid ka ukse liikumiseks on vaja piisavalt vaba ruumi. Samuti tuleks nii laest kui tagaküljest arvestada vabaks ruumiks juurde vähemalt paar sentimeetrit, et masina töötamisel tekkiv soojus saaks eemalduda.

Värv

Kuigi kodusisustuses vahetuvad trendid igal aastal, on vähemalt külmkappide puhul alati kolm kindla-peale-minekut, mis loovad sinu köögist ajatu mulje: roostevaba teras, must ja valge. Tõeline klassika, mis ei riiva kunagi silma! Et aktsentvärvis külmikuga ei juhtuks aga vastupidi, soovitavad eksperdid selle otsuse hästi läbi mõelda: julge värviga külmik sobib siis, kui kogu köögi disain on läbi mõeldud ning on loodud seda täiendama.

Külmiku tüüp

Kõige populaarsemad on külmikud, millel on ülal või all ka sügavkülm, samas leidub ka peresid, kes eelistavad koguni eraldiseisvat nn laeka-tüüpi sügavkülma. Viimane on mõistlik valik siis, kui kodus on selleks ka piisavalt ruumi. Reeglina piisab keskmisel perel nn kaks-ühes mudelist, kus on piisavalt ruumi, et argiselt kasutuses olevad sügavkülmutatud toiduained ära mahutada. Külmikud, milles sügavkülm asub üleval, on sageli odavamad, kuid need ei pruugi disaini poolest nii atraktiivsed olla. Ekspertide sõnul ongi eelistatuimad külmikud, kus sügavkülm asub all ja jahutuskamber on seega kergesti ligipääsetav.

Millised on sulle olulised funktsionaalsused?