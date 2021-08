Osama bin Ladeni poolvennale kuuluv Bel Airi pesapaik on suure raha eest müügis

Terrorivõrgustiku Al-Qaeda asutaja Osama bin Ladeni poolvend Ibrahim bin Laden müüb 28 miljoni dollariga Bel Airi luksushäärberit. The Posti andmetel on Ibrahim 1983. aastast kinnistu omanik olnud. Mees maksis kodu eest toona vaid 5,5 miljonit dollarit. 38 pikka aastat ja inflatsioon on oma töö teinud.