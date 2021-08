Tiktok: selle Pärnu kino tualett on mõeldud ainult julgematele

«Nii hästi vetsu tehakse, et vaadake: te panete kinni ukse, arvate, et olete kaitstud, aga... keegi tuleb ja vaatab, mida te siin teete,» kommenteerib autor videos, kus näitab esmapilgul tavalist ühiskasutatavat WC-kabiini. Ukse sulgedes selgub aga, et akna ääres asuvasse kabiini saab siiski ilma mingi probleemita otse sisse vaadata.