Homme algab Eesti suurim ehitus- ja sisustusmess

26.–28. augustini toimuv Tallinna ehitus- ja sisutusmess pakub avastamisrõõmu kõigile, kes otsivad inspiratsiooni kodu kaunistamiseks või soovivad leida uusi lahendusi ehitustöödeks. Messi ehitusvaldkonna projektijuht Epp Sultsmanni sõnul ei ole mess suunatud ainult lõpptarbijale, vaid on heade ideede allikaks ka eriala spetsialistile. Ekspertidel on võimalus lisateadmisi ammutada sisukatest seminariettekannetest ning luua sidemeid uute koostööpartneritega.

Messi üheks tunnuslauseks on «Kauaoodatud kohtumised» – ligi 130 ettevõtet saavad peale pikka pandeemiast tingitud pausi võimaluse vahetuks kohtumiseks ehitus- ja sisustusala asjatundjate ja -huvilistega, et tutvustada valdkonna kaasaegsemaid materjale, nutikamaid lahendusi ja tulevikutrende. Kogu messi vältel toimuvatel seminaridel ja töötubades jagavad Eesti parimad ehituse asjatundjad uudisteavet ning praktilisi kogemusi.

Messi üheks tõmbenumbriks on mahukas teabeprogramm, mille fookus on sel aastal peamiselt katustel. Neljapäeval annab Katusemaailm OÜ põhjaliku ülevaate autoliiklusega katustest, katuseparklatest ning avaliku ruumi loomisest lamekatustel nii Eestis kui Euroopas.

Reedese päeva fookuses on energiasäästlikud lahendused, eeskätt majade kütte- ja ventilatsioonisüsteemide planeerimisel. Kavas on mitmeid praktilisi töötubasid.

Tallinna ehitus- ja sisustusmessi kõrvalhallis toimub samaaegselt kodumaist disainkaupa pakkuv Disainilaat ning pikaaegse traditsiooniga Antiigimess. Sisustusmessist välja kasvanud disainilaat ühendab kohalikke disainlahenduste pakkujaid ning antiigimess toob kohale kaupmehed ja kollektsionäärid, kelle kireks on ajaloohõnguga esemed. Uudisena nii antiigi- kui disainihuvilistele saavad need kaks maailma tänavusel messil kokku, pakkudes ohtralt kombineerimisvõimalusi ning üllatuslikke lahendusi.

Koroonapandeemia taustal peavad messi korraldajad oluliseks, et üritus on kõigile osalejatele võimalikult ohutu ning huvilised pääsevad muretult messielamust nautima. Selleks, et keegi ei peaks nakatumise hirmus messilt eemale jääma, toimub Tallinna ehitus- ja sisustusmess kontrollitud üritusena. Sissepääsemiseks tuleb esitada koroonatõend. Kõigile neile, kel vastavat tõendit ei ole, pakutakse tasulist kiirtestimise võimalust kohapeal. Nii on ka ilma tõendita võimalik siiski messi külastada ning ehitus- ja sisustusturu viimastest trendidest osa saada.