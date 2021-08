Printsess Dianast Freddie Mercuryni: IKEA toob turule maailmakuulsaid staare riietanud disaineri uue värvirikka kollektsiooni

Julgete mustrite ja erksate värvide poolest tuntud Dame Zandra Rhodes on moe- ja tekstiilitööstuses teinud revolutsiooni juba üle 50 aasta. Tema töid ja panust moemaailma on tunnustatud paljude auhindadega ning ta on riietanud paljusid kuulsusi, näiteks printsess Dianat, Kylie Minogue’i, Paris Hiltonit ja Freddie Mercuryt.