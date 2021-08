TEE MÄRKMEID ⟩ Just neid sisearhitekti soovitusi silmas pidades lood oma unistuste kodu!

Funktsionaalsus, ruumide suurus ja privaatsed alad on märksõnad, mis viimase viie aasta jooksul enim sisekujunduses ilma teevad. «Fookuses on alati olnud funktsionaalsus ja läbimõeldud paigutusplaan. Ruumid ei pea olema ilmtingimata suured, vaid hästi lahendatud ja sisustatud,» ütleb Anita Karma.

Funktsionaalne ei tähenda ilmtingimata suurt

Tema sõnul valivad inimesed, kellel on täna võimalus soetada uus kodu, hoolikalt, et oleks võimalus mugavalt tööd teha ja lastel veebitundides osaleda.

«Ruum või ala ei pea selleks suur olema, küll aga peab see võimaldama vaikust ja privaatsust,» rõhutab sisekujundaja just viimasel pooleteisel aastal esile tõusnud vajadust funktsionaalseks ruumikasutuseks.

Selline eraldatud ala võib olla ka suurema ruumi osa, mida saab näiteks klaasseinaga eraldada, et säiliks avarus, aga samas tekkiks töö tegemiseks vaiksem ruum. «Täna on uutes kodudes juba hea võimalus planeerida ventilatsiooni nii, et ka klaasseina taga oleks piisavalt õhku,» nendib Karma.

Sisearhitektina teab ta soovitada, milliseid vigu peaks kodu planeerimisel vältima. «Inimestel on keeruline tajuda ruumide suurust, mille tõttu ei osata otstarbekalt läbi mõelda mööblipaigutust. Samuti valitakse interjööri ebasobilik värvigamma, kuna eelnevalt pole arvestatud, millises ilmakaares aknad asuvad ja kui palju loomulikku valgust saab kodus olema. Tihti unustatakse pöörata tähelepanu või ei osata jooniselt lugeda ripplagede olemasolu ja paigutust ruumis,» juhib ta tähelepanu olulistele aspektidele kodu loomise protsessis.

Kaasa professionaal

Tema sõnul võib ripplae ja muu paigutuse koostoimes leida väga häid lahendusi – seda nii funktsionaalselt kui ka sisekujunduse mõistes. Kui dekoorseina ülaosas on väljaulatuv ripplae osa, võib see rikkuda esialgset ideed dekoorseinast.

Üks valdkond, mida ala- või ülehinnatakse, on ka valgustid ja nende kogus. «Võimalusel soovitan kaasata kodu ostuprotsessi sisearhitekt, et võimalikult varajases etapis kõik kitsaskohad lahendada,» soovitab Karma kasutada professionaali abi või valida arendaja, kes sellist teenust ise pakub, et kohandada eksperdi juhised tulevase kodu omaniku soovidega.

Hele ja minimalistlik

Hoolimata muutunud aegadest ja trendidest, on heledates toonides minimalistlikku interjööri alati hinnatud. «Hubasust ja soojust lisab sellele naturaalne puit. Meie kliimas on selline stiil väga teretulnud, kuna pimedat aega on üsna palju ja hele värv ruumides mõjub helgelt. Viimasel ajal on rohkem hakatud lisama kontrastiks musti või kuldseid detaile ning interjöörile antakse iseloomu tapeedi või julgete dekoratiivvärvi lahendustega,» kirjeldab sisearhitekt.