Geniaalne! Kuldsete kätega mees ehitas vanast viljahoidlast unistuste kodu

Kui Christoph Kaiser märkas Craigslistis müügis olevat 1950-ndatest pärit viljahoidlat, siis uskus ta, et tema ladustamisprobleemid on lõppenud. Kes oleks aga võinud arvata, et kiire Google'i otsing sarnaste projektide kohta viib ta hoopis teisele teele ja panipaiga asemel sünnib geniaalne pisike kodu.

Kuna viljahoidlast maja suuruseks on vaid 32 ruutmeetrit, siis oli elamu- ja ärikujunduse taustaga Christophi jaoks oluline, et ruumi kasutataks võimalikult tõhusalt. Mööbel on disainitud arvestades maja kuju, riiulid liiguvad seina sisse ning ruumi hoiab kokku ka näiteks keerdtrepp. Lisaks on majal väga muljetavaldav kumer lükanduks.